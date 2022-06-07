Мэнни Пакьяо согласился подраться с Флойдом Мейвезером

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) заинтересован в матче-реванше против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0). Об этом сообщил президент промоутерской компании MP Promotions Шон Гиббонс.

«Мейвезер не хочет драться с Пакьяо из-за своего эго. Пакьяо же с удовольствием провел бы выставочный бой против Мейвезера. Пакьяо готов провести бой в этом году».

Мейвезер победил Пакьяо решением судей (118-110, 116-112, 116-112) 3 мая 2015 года в Лас-Вегасе, США.

Мейвезер последний бой провел 22 мая в Абу-Даби, ОАЭ, против соотечественника Дона Мура. Поединок продлился все восемь раундов по две минуты каждый. В заключительном раунде выставочного боя Мейвезер отправил соперника в нокдаун. После окончания поединка победитель назван не был.

Пакьяо завершил боксерскую карьеру осенью 2021 года и объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны.