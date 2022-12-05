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Сегодня, 12:58

Дерек Чисора отказался завершать карьеру после поражения от Фьюри

Давид Хачатрян
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Дерек Чисора.
Фото Global Look Press

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) сообщил, что он не планирует завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри (33-0).

«Рефери все сделал правильно. Я мало что делал на ринге. Бойцы никогда не хотят сдаваться, именно поэтому на ринге есть рефери. Мы должны вернуться здоровыми к своим семьям. Это был веселый бой, мне понравилось. Я пока не завершаю карьеру. Черт возьми! Я хочу новых боев!» — приводит слова Чисоры Boxing Scene.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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