Дерек Чисора отказался завершать карьеру после поражения от Фьюри

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) сообщил, что он не планирует завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри (33-0).

«Рефери все сделал правильно. Я мало что делал на ринге. Бойцы никогда не хотят сдаваться, именно поэтому на ринге есть рефери. Мы должны вернуться здоровыми к своим семьям. Это был веселый бой, мне понравилось. Я пока не завершаю карьеру. Черт возьми! Я хочу новых боев!» — приводит слова Чисоры Boxing Scene.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.