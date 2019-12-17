Российский боксер Денис Лебедев рассказал пресс-службе Федерации бокса России, почему решил вернуться на ринг. 21 декабря в Красноярске он проведет бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе против южноамериканца Табисо Мчуну. Для 40-летнего россиянина, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, предстоящий в Красноярске поединок станет первым после возобновления карьеры.

— Мотивация моего возвращения очень простая — бокс в моих венах и жилах, — сказал Лебедев. — Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу... Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу. И первой это стало интересно Федерации бокса России, в частности Умар Кремлев сразу предложил обсудить эту идею. И мы сразу же пришли к соглашению, и я тут же приступил к подготовке. Но по ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу, и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу — Табисо Мчуну.

В этот раз моя подготовка проходила в России. Я начал лагерь раньше обычного. Обычно я начинаю полноценную подготовку за 6-8 недель. Но сейчас я долго не боксировал, поэтому начал подготовку пораньше — за 12 недель до боя. Работал не спеша и с отдыхом. Начались мои сборы в Ялте, потом переместился в Севастополь, где под руководством легендарной личности Валентина Ивановича Соболевского начал работать в парах. Ребята были полегче меня, молодыми и настырными. Далее моя работа продолжилась в Кисловодске.

Я начал лагерь немного пораньше, чтобы не было трудностей с весом. Всегда бывает так, что подготовка профессионального боксера тяжелее, чем сам бой. На сборах нужно пахать каждый день, а бой — самое легкое.