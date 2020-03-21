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Дебют Гассиева в супертяжелом весе отложен из-за коронавируса

20:17

Дата дебюта российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе не определена из-за коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

— Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена, — огтмечается в сообщении.

Дата дебюта Гассиева в супертяжелом весе неоднократно откладывалась.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8045193

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