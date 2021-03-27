Де Ла Хойя заявил о возвращении на ринг, бой 3 июля
Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя заявил, что возобновит карьеру. По словам американца, он проведет бой 3 июля.
Такое заявление Де Ла Хойа сделал на пресс-конференции перед поединком между видеоблогером Джейком Полом и бывшим бойцом MMA Беном Аскреном.
При этом Де Ла Хойа не сообщил, кто станет его соперником.
Напомним, свой последний поединок 47-летний боксер провел 6 декабря 2008 года против филиппинца Мэнни Пакиао, проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.
Всего на профессиональном ринге в разных весовых категория Де Ла Хойа провел 45 боев, в которых одержал 39 (30 — нокаутом) побед и потерпел шесть поражений.
MIC DROP!?@OscarDeLaHoya is making his #boxing comeback on July 3rd!#TrillerFightClub— FITE (@FiteTV) March 26, 2021
Order on #FITE: https://t.co/c2XBM2rUWF pic.twitter.com/pc3rW8XcC8
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