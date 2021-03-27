Тищенко потерпел первое поражение в карьере, проиграв Мчуну

Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко не сумел завоевать серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг и стать претендентом на титул чемпиона мира. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мчуну единогласным решением судей.

На счету 29-летнего Тищенко теперь 8 побед (6 нокаутом) и одно поражение. В послужном списке Мчуну 23 победы (13 нокаутом) и 5 поражений.