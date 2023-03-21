Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия с легкостью победит Джервонта Дэвиса»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя уверен в победе бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0) над регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (28-0).

«Мой брат, Райан Гарсия, не только шокирует мир, но и сделает так, чтобы это выглядело легко. Он положит начало своему наследию в этом бою. Поехали!», — приводит слова Де Ла Хойи Boxing Scene.

Гарсия и Дэвис проведут поединок 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.