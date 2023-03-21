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Сегодня, 08:24

Алекс Перейра провел спарринг с боксером-тяжеловесом Чжан Чжилэем

Давид Хачатрян
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Фото Соцсети

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) потренировался с китайским боксером-тяжеловесом, серебряным призером Олимпийских игр (2008) Чжан Чжилэем (24-1).

«Какой спарринг! После четырех раундов с Чжан Чжилэем я очень уверен в своем следующем поединке! Это был жесткий и опасный спарринг, это именно то, что мне было нужно. Теперь я знаю еще больше, я на сто процентов готов к 8 апреля!» — написал бразилец в Twitter.

Перейра проведет следующий бой против Исраэля Адесаньи (23-2) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

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