Давыдова единогласным решением судей победила Смыслову

Луиза Давыдова единогласным решением судей победила Мадину Смыслову в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 30-летней Давыдовой 6 побед (2 КО) и три поражения

Профессиональный рекорд 29-летней Смысловой составляет 1-2 (1 КО).

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.