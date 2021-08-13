Давыдова единогласным решением судей победила Смыслову
21:26
Луиза Давыдова единогласным решением судей победила Мадину Смыслову в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На счету 30-летней Давыдовой 6 побед (2 КО) и три поражения
Профессиональный рекорд 29-летней Смысловой составляет 1-2 (1 КО).
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.
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