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Гаджиев нокаутировал украинца Шевчука во втором раунде боя на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

21:00
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Российский боксер Орхан Гаджиев нокаутировал во втором раунде украинца Сергея Шевчука в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 29-летнего Гаджиева девять побед (7 КО), два поражения и одна ничья.

Профессиональный рекорд 34-летнего Шевчука составляет 2-14-1 (5 КО).

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.

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Никита Карин все материалы автора

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