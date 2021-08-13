Гаджиев нокаутировал украинца Шевчука во втором раунде боя на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
21:00
Российский боксер Орхан Гаджиев нокаутировал во втором раунде украинца Сергея Шевчука в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На счету 29-летнего Гаджиева девять побед (7 КО), два поражения и одна ничья.
Профессиональный рекорд 34-летнего Шевчука составляет 2-14-1 (5 КО).
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.
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