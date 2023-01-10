Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:12

Дастин Порье дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) предполагает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-0).

«Я склоняюсь к победе «Танка» только потому, что он был активным, постоянно дрался. Сложно сказать, но я ставлю на «Танка», — сказал Порье в интервью BroBible.

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Дастин Порье
0
Читайте также
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили к ИВЛ
Немцев бесят норвежские лыжники — в FIS требуют социализма. Что они задумали?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Деонтея Уайлдера назвал имя следующего соперника
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости