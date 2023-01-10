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Бетербиев: «Бокс — моя работа. Если кому-то нравится, как я делаю свою работу, то я счастлив»

Бетербиев рассказал, что его не заботит в какой стране проводить поединки
Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) сообщил, что ему без разницы, в какой стране проводить бой.

«Мне все равно, где драться. Я не из тех, кто зациклен на месте проведения боя, будь это Лондон, Нью-Йорк или Москва. Я больше сосредоточен на оппоненте. Я никогда не рассчитываю во что бы то ни было победить нокаутом. Я думаю только о том, чтобы быть хорошим боксером, показывать хороший бокс. Бокс — это моя работа. Если кому-то нравится, как я делаю свою работу, то я вдвойне счастлив», — сказал Бетербиев BT Sport.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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