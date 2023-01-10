Тренер Деонтея Уайлдера назвал имя следующего соперника

Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт заявил, что следующий бой «Бронзовый бомбардировщик», скорее всего, проведет против Энди Руиса-младшего (35-2).

«Эй Джей отказался драться с Деонтеем, и прямо сейчас мы выбираем между Энди Руисом и «таинственным парнем». Скорее всего, мы проведем обязательный бой против Руиса», — сказал Скотт в интервью Best Sports Betting Canada.

Уайлдер должен встретится с Руисом за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.