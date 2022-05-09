Дана Уайт смотрел по телевизору бой Бивола и Альвареса во время поединка Намаюнас и Эспарзы

Глава UFC Дана Уайт не наблюдал за ходом поединка между Роуз Намаюнас (11-5) и Карлой Эспарзой (19-6) на UFC 274, а внимательно следил за поединком чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) по телевизору, который стоит около клетки.

Об этом стало известно, когда один из фанатов запечатлел Уайта за просмотром боксерского боя. Снимок опубликован в интернете.

На пресс-конференции после UFC 274 Уайт подчеркнул, что не знает, кто победил в бою Намаюнас и Эспарзы, добавив, что чуть не заснул на третьем раунде.

Эспарза победила Намаюнас раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и вернула себе титул чемпиона UFC в минимальном весе. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.