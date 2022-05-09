Кудряшов о бое Мейвезера и Мура: «Это будет показательное избиение»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура.

«Мур — это тоже боксер, он давно не выходил на ринг. Для него, как мне кажется, это больше возможность заработать. И выйти на ринг с Мейвезером — мечта любого боксера, тем более того кто давно завязал с боксом. Я думаю, что у Мура нет никаких шансов, и это будет либо показательный спарринг, либо показательное избиение», — приводит слова Кудряшов РЕН ТВ.

По словам Кудряшова, Мейвезер может делать с таким боксером, как Мур все, что он захочет.

«Он сам, я думаю, не знает, как он будет действовать. Его тактика — провести несколько раундов, чтобы показать зрителям зрелище. Поэтому нельзя сказать, что Мейвезер будет отталкиваться от стиля боя. Мейвезер будет делать все, что он захочет. У Мура нет шансов. Мейвезер всегда выбирает правильного соперника в правильное время», — добавил он.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Мейвезер проведет бой против Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.