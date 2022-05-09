Эдди Хирн назвал дату реванша между Альваресом и Биволом

Промоутер Эдди Хирн уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) попросит незамедлительный реванш против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0). Также Хирн назвал дату вероятного реванша.

«Перед боем я сказал Саулю, что он лишает себя преимуществ, принимая сложные вызовы. Это странно, — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Ему не место в полутяжах, но он все равно идет туда, чтобы принимать сложные вызовы. Думаю, что Сауль хочет реванша, потому что я его очень хорошо знаю. Кроме того, это будет огромный бой. Посмотрим, что будет дальше. Если он активирует пункт в контракте о реванше, то мы сделаем бой 17 сентября».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.