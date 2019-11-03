Цзю считает, что Ковалеву не хватило физики в поединке с Альваресом

Экс-чемпиона мира Константин Цзю — о поединке Сергея Ковалева и Сауля Альвареса. Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде.

— Не хватило газа, в боксе за ошибки приходится платить, — цитирует Цзю ТАСС. — Сергей как раз допустил ошибку — ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил. По моему счету Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалеву не хватило физики. Стоит ли Ковалеву продолжать карьеру? Если мотивация еще есть какая-то, то он может выйти. А так — уже, думаю, нет смысла.

Ранее менеджер Ковалева Эгис Климас заявил, что Коваев планирует продолжать выступления.