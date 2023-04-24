Цопанов рассказал, что Джейк Пол запросил 10 миллионов долларов за бой с Исмаиловым

Глава Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов рассказал, что Йоэль Ромеро, а также Джейк и Логан Пол могли стать соперниками Магомеда Исмаилова.

«Мы хотели сделать бой Исмаилову с Ромеро. Связывались. Всем была интересна эта история. Еще задолго до всех инсайдов мы выходили на Джейка и Логана Пола. Он объявил нам, что его цена — 10 миллионов долларов. Но мы не нашли средства, на которые бой можно сделать», — цитирует Цопанова MMA.Metaratings.ru.

Идею поединка Исмаилова с Джейком Полом продвигал брат россиянина — Рамазан. Сам Магомед отмечал, что с удовольствием бы принял бой против Ромеро.