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Усик: «После тяжелого боя с Джошуа я вернулся в отель и просто заснул на стуле»

Усик не считает легким его первый бой с Джошуа в 2021 году
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) не согласился с теми, кто называет его первый бой с Энтони Джошуа (26-2) легкой прогулкой.

«Для меня это был реально тяжелый бой. Все только и говорят, что для меня это была легкая прогулка, но это не так. После боя я вернулся в отель, взял немного еды и просто заснул, сидя на стуле», — приводит слова Усика издание BoxingScene.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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