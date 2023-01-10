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Сегодня, 16:09

Джо Роган вспомнил победу Бастера Дугласа над Тайсоном: «Жизнь Майка развалилась на части»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган назвал бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Бастера Дугласа (38-6) талантливым боксером, который мог бы добиться большего, если бы приложил больше усилий.

«Помнишь, когда Бастер Дуглас дрался с Майком Тайсоном? Никто в него не верил. Но перед боем у Бастера Дугласа умерла мать, а жизнь Майка Тайсона развалилась на части. Бастер всегда был чертовски талантливым боксером. Жаль, что он не посвятил всего себя боксу. Как и многие другие суперталантливые боксеры, он просто не пошел ва-банк», — сказал Роган в своем подкасте Joe Rogan Experience.

Дуглас нанес Майку Тайсону (50-6) первое поражение в карьере, победив техническим нокаутом в 12-м раунде. Бой состоялся в феврале 1990-го. Через полгода Дуглас потерял все пояса, проиграв Эвандеру Холифилду (44-10) нокаутом в третьем раунде.

Бокс
Майк Тайсон
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