Чавес - о бое с Сильвой: «Он не причинил особого вреда"
15:42
Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что его поединок против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы мог бы закончиться ничьей.
«Это могла быть ничья, – цитирует Boxing Scene Чавеса. – Я не смог нанести больше ударов. Он не причинил особого вреда, но этого было достаточно для ничьей», – сказал Чавес-младший.
Боксерский поединок Сильва – Чавес прошел в Гвадалахаре. Победу раздельным решением судей одержал 46-летний бразилец.
Дополнительная информация:
https://www.boxingscene.com/chavez-jr-it-draw-silva-really-much-damage--158551
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