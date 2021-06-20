Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Чавес - о бое с Сильвой: «Он не причинил особого вреда"

15:42
Теги:

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что его поединок против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы мог бы закончиться ничьей.

«Это могла быть ничья, – цитирует Boxing Scene Чавеса. – Я не смог нанести больше ударов. Он не причинил особого вреда, но этого было достаточно для ничьей», – сказал Чавес-младший.

Боксерский поединок Сильва – Чавес прошел в Гвадалахаре. Победу раздельным решением судей одержал 46-летний бразилец.

 

 

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/chavez-jr-it-draw-silva-really-much-damage--158551

Читайте также

Италия — Уэльс: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 20 июня 2021 года
Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020
Евро: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд