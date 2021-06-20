Чавес - о бое с Сильвой: «Он не причинил особого вреда"

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что его поединок против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы мог бы закончиться ничьей.

«Это могла быть ничья, – цитирует Boxing Scene Чавеса. – Я не смог нанести больше ударов. Он не причинил особого вреда, но этого было достаточно для ничьей», – сказал Чавес-младший.

Боксерский поединок Сильва – Чавес прошел в Гвадалахаре. Победу раздельным решением судей одержал 46-летний бразилец.