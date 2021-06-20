Внук Мохаммеда Али дебютирует в профессиональном боксе 14 августа
Нико Али Уолш, внук бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али, дебютирует на профессиональном ринге 14 августа, сообщает ESPN.
По информации источника, первый поединок Али-младшего организовывает промоутерская компания Боба Арума Top Rank.
Первым боем, который продвигал Арум в промоутерской карьере, был поединок Али против Джорджа Чувало 29 марта 1966 года.
«Я уверен, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-то другим промоутером, кроме Боба Арума, — цитирует Уолша ESPN. — Все видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, поэтому мало кому можно доверять в этом спорте. Боб — один из тех людей, которых уважают не только в боксе, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое восхитительное событие, которое я могу себе представить, просто невероятно».
Мохаммед Али скончался 3 июня 2016 года возрасте 74 лет. За карьеру легендарный боксер провел 61 поединок, в 56 одержал победу (37 нокаутом) и в пяти проиграл.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/boxing/story/_/id/31671033/nico-ali-walsh-grandson-muhammad-ali-make-pro-boxing-debut-aug-14
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