Внук Мохаммеда Али дебютирует в профессиональном боксе 14 августа

Нико Али Уолш, внук бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али, дебютирует на профессиональном ринге 14 августа, сообщает ESPN.

По информации источника, первый поединок Али-младшего организовывает промоутерская компания Боба Арума Top Rank.

Первым боем, который продвигал Арум в промоутерской карьере, был поединок Али против Джорджа Чувало 29 марта 1966 года.

«Я уверен, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-то другим промоутером, кроме Боба Арума, — цитирует Уолша ESPN. — Все видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, поэтому мало кому можно доверять в этом спорте. Боб — один из тех людей, которых уважают не только в боксе, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое восхитительное событие, которое я могу себе представить, просто невероятно».

Мохаммед Али скончался 3 июня 2016 года возрасте 74 лет. За карьеру легендарный боксер провел 61 поединок, в 56 одержал победу (37 нокаутом) и в пяти проиграл.