Андерсон Сильва рассказал об эмоциях после победы над Чавесом
14:27
Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва воодушевлен победой над экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим по правилам бокса.
«Я так счастлив, – цитирует Сильву MMA Fighting. – Мне нужно сказать спасибо своему тренеру, который очень усердно работал со мной. Мне это нужно, потому что я обожаю драться, а выступить по правилам боксу было моей мечтой. Я еще долго буду отдавать дань уважения этому виду спорта. Я не мог выйти в ринг и не выложиться на все сто процентов».
46-летний Сильва победил 35-летнего Чавеса раздельным решением судей.
Дополнительная информация:
https://www.mmafighting.com/2021/6/20/22542048/anderson-silva-pulls-off-upset-to-beat-julio-cesar-chavez-jr-by-split-decision-in-return-to-boxing
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