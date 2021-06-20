Андерсон Сильва рассказал об эмоциях после победы над Чавесом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва воодушевлен победой над экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим по правилам бокса.

«Я так счастлив, – цитирует Сильву MMA Fighting. – Мне нужно сказать спасибо своему тренеру, который очень усердно работал со мной. Мне это нужно, потому что я обожаю драться, а выступить по правилам боксу было моей мечтой. Я еще долго буду отдавать дань уважения этому виду спорта. Я не мог выйти в ринг и не выложиться на все сто процентов».

46-летний Сильва победил 35-летнего Чавеса раздельным решением судей.