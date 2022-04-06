Абель Санчес назвал причину поражения Головкина во втором бою с Саулем Альваресом

Бывший тренер Геннадия Головкина (41-1) Абель Санчес назвал причины поражения казахстанского боксера во втором бою с Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«В первом бою Геннадий дрался так, как я хотел, — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Во втором поединке он стал боксировать с Канело. Он считал, что может воспользоваться своим джебом в качестве инструмента для победы.

Когда судья видит, как ты отступаешь, хотя обычно идешь вперед, он думает, что соперник по тебе попадает. В четвертом раунде я сказал Геннадию: «Ты не можешь боксировать с этим парнем, ты должен с ним драться». Думаю, что Геннадий хотел всем доказать, что он умеет боксировать".

Канело и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118 — 110, 115 — 113, 114 — 114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114 — 114, 115 — 113, 115 — 113).

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада. Головкин в следующем бою подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.