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Сегодня, 10:58

Боксеры Бивол и Альварес могут устроить реванш после первого поединка, который запланирован на май

Иван Торопцев
Корреспондент
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Менеджер боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что россиянин и мексиканец Сауль Альварес могут провести реванш после первого поединка, который запланирован на май.

«Реванш предусмотрен контрактом», — приводит ТАСС слова Корнилова.

Бивол и Альварес проведут бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA в Лас-Вегасе (США), дата поединка — 7 мая.

На счету 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях на профессиональном уровне. Россиянин обладает поясом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе с 2017 года.

У 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), 2 ничьи и 1 поражение в профессиональной карьере. Мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Источник: https://tass.ru/sport/14306633
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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