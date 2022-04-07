Боксеры Бивол и Альварес могут устроить реванш после первого поединка, который запланирован на май

Менеджер боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что россиянин и мексиканец Сауль Альварес могут провести реванш после первого поединка, который запланирован на май.

«Реванш предусмотрен контрактом», — приводит ТАСС слова Корнилова.

Бивол и Альварес проведут бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA в Лас-Вегасе (США), дата поединка — 7 мая.

На счету 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях на профессиональном уровне. Россиянин обладает поясом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе с 2017 года.

У 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), 2 ничьи и 1 поражение в профессиональной карьере. Мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.