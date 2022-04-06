Эррол Спенс дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Бивола

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) перебоксирует чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0).

«Я ставлю на Канело. Бой пройдет все 12 раундов», — сказал Спенс в интервью YouTube-каналу Fight Hub.

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Спенс проведет объединительный поединок против чемпиона WBA Йордениса Угаса (31-4) 16 апреля в AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. В случае победы он может встретиться с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (38-0).