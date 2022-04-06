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Сегодня, 14:15

Эррол Спенс дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Бивола

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) перебоксирует чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0).

«Я ставлю на Канело. Бой пройдет все 12 раундов», — сказал Спенс в интервью YouTube-каналу Fight Hub.

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Спенс проведет объединительный поединок против чемпиона WBA Йордениса Угаса (31-4) 16 апреля в AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. В случае победы он может встретиться с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (38-0).

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Эррол Спенс
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