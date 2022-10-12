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12 октября, 10:03

Деонтей Уайлдер: «Мой бой с Джошуа — самый громкий бой в мире»

Уайлдер уверен, что проведет бой с Джошуа
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) уверен, что он подерется с Энтони Джошуа (26-3).

«Я в деле. Джошуа в деле. Люди всегда спрашивают меня: «Будет ли твой бой с Джошуа?» Наш бой — это самый громкий бой в мире. Так что нужно говорить не «будет ли», а «когда будет», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон в соцсетях.

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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