Хильберто Рамирес выразил уверенность в своих силах перед боем с Биволом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) уверен, что победит чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Я крупнее и сильнее Бивола. Мне его жаль, потому что на него надвигается буря. Я очень давно тренируюсь в зале Breakout Boxing. Там мне дают дельные советы. Чувствую себя превосходно. Каждый бой для меня важен, но этот — особенно, потому что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA».

Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).