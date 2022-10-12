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12 октября, 11:04

Хильберто Рамирес хочет отомстить Биволу за Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) заявил, что планирует порадовать мексиканских фанатов в поединке с Дмитрием Биволом.

«С нетерпением жду боя, чтобы показать людям, на что я способен, — сказал Рамирес в интервью FightHype. — Бивол — жесткий боец. Это реально хороший для меня вызов. Но я намерен отомстить ему за то, что он победил мексиканца. Я ожидаю от него лучшего выступления. Думаю, мы покажем захватывающий поединок».

Дмитрий Бивол (20-0) и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
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