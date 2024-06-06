Агент Сантоса рассказал, что защитник не планирует покидать «Зенит»

Агент футболиста «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас заявил, что защитник не планирует покидать петербургский клуб.

«Дуглас намерен остаться в «Зените». Никаких планов уходить куда-то нет», — цитирует агента Sport24.

В сезоне-2023/24 Дуглас Сантос провел за «Зенит» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.