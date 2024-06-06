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Сегодня, 15:58

«РБ Спорт»: Писарский может покинуть «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет самарский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 28-летний футболист не проходит в состав «Крыльев», а тренерский штаб команды на него не рассчитывает. На данный момент агенты форварда занимаются поиском вариантов для продажи или аренды с правом выкупа.

27-летний нападающий перешел в «Крылья Советов» 5 января 2023 года. По данным портала Tranfermarkt, самарцы заплатили «Оренбургу» 1,35 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами, и принял участие в 4 играх в FONBET Кубке России, где забил один мяч.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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