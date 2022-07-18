Гаджи Автомат Наврузов: «Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку»

Российский боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал о настрое на бой против соперника из Бразилии Фернандо Родригеса.

«Для меня каждый бой — это проверка себя лично. Я выхожу, чтобы нокаутировать соперника, устроить драку. Поэтому болельщики меня и любят. Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку», — сказал Гаджи Автомат «Известиям».

Драться с Родригесом россиянин решил по правилам ММА. Бразильца это, как выяснилось, не пугает.

«Я знаю, что ты будешь драться в своей стране, у себя дома. Но я привезу эту победу в Бразилию, сделаем зрелищный бой, и я стану чемпионом», — предупредил Родригес.

Наврузов и Родригес встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет транслироваться в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.