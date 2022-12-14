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Сегодня, 12:27

Лебедев оценил решение WBA восстановить россиян: «Вижу просвет, когда принимаются такие решения»

Денис Лебедев отреагировал на решение WBA восстановить российских спортсменов в своих рейтингах
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение WBA восстановить российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах.

«Вижу просвет, когда принимаются такие решения. Это хорошая и позитивная новость. Ребята могут продолжать делать свое дело. И WBA тоже прекрасно понимают, что у них должны выступать сильнейшие боксеры, а без России это будет не комплект», — сказал Лебедев «СЭ».

В заявлении отмечается, что любой боксер, который выскажется в поддержку специальной военной операции, будет немедленно удален из рейтингов.

Бокс
Денис Лебедев
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