Лебедев оценил решение WBA восстановить россиян: «Вижу просвет, когда принимаются такие решения»

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение WBA восстановить российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах.

«Вижу просвет, когда принимаются такие решения. Это хорошая и позитивная новость. Ребята могут продолжать делать свое дело. И WBA тоже прекрасно понимают, что у них должны выступать сильнейшие боксеры, а без России это будет не комплект», — сказал Лебедев «СЭ».

В заявлении отмечается, что любой боксер, который выскажется в поддержку специальной военной операции, будет немедленно удален из рейтингов.