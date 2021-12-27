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Боксера Дэнни Келли застрелили в США в машине на глазах жены и детей

27 декабря, 16:09

Завершивший карьеру боксера Дэнни Келли был застрелен за рулем своего автомобиля в американском штате Мэриленд, сообщает Boxing Science.

Машине Келли преградил путь другой автомобиль, из которого открыли огонь. Полиция ищет злоумышленников.

Его подруга и трое детей, которые были с ним в машине, не пострадали.

Келли провел на профессиональном ринге 14 боев в супертяжелом весе, одержав в них десять побед. Последний его поединок состоялся в октябре 2019 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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