Александр Емельяненко: «Победа над именитым боксером дала бы Бетербиеву международное признание»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о будущем Артура Бетербиева.

Россиянин нокаутировал Маркуса Брауна, отстояв титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Бетербиева ждет встреча с Саулем Альваресом.

«Бетербиев давно доказал свой высокий уровень как боксера. Мне бы хотелось увидеть его бой с кем-то по-настоящему именитым, с громким именем в мире бокса. Победа над таким боксером вывела бы его на первые строчки и дала ему международное признание. Слышал о том, что Федерация бокса обсуждала бой Бетербиев — Канело. Вот это было бы по-настоящему круто», — цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.