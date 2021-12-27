Александр Емельяненко: «Победа над именитым боксером дала бы Бетербиеву международное признание»
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о будущем Артура Бетербиева.
Россиянин нокаутировал Маркуса Брауна, отстояв титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Бетербиева ждет встреча с Саулем Альваресом.
«Бетербиев давно доказал свой высокий уровень как боксера. Мне бы хотелось увидеть его бой с кем-то по-настоящему именитым, с громким именем в мире бокса. Победа над таким боксером вывела бы его на первые строчки и дала ему международное признание. Слышал о том, что Федерация бокса обсуждала бой Бетербиев — Канело. Вот это было бы по-настоящему круто», — цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Дополнительная информация:
https://www.vseprosport.ru/lenta/2021/12/26/a-emeljanenko-pobeda-nad-imenitym-boksjorom-dala-by-beterbievu-mezhdunarodnoe-priznanie
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