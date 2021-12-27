Отец Василия Ломаченко претендует на звание «Тренера года» по версии WBA

Антон Ломаченко, отец боксера Василия Ломаченко, претендует на звание «Тренера года» по версии WBA.

Под его руководством украинский спортсмен в 2021 году победил Масаеши Накатани, технический нокаут в девятом раунде, и Ричарда Комми, единогласное решение судей.

Помимо Анатолия Ломаченко, на награду претендуют Эдди Рейносо, тренирующий абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса, и Бен Дэвисон, который работает с абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором.

Победителя в номинации WBA огласит в начале 2022 года.