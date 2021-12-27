Отец Василия Ломаченко претендует на звание «Тренера года» по версии WBA
21:59
Антон Ломаченко, отец боксера Василия Ломаченко, претендует на звание «Тренера года» по версии WBA.
Под его руководством украинский спортсмен в 2021 году победил Масаеши Накатани, технический нокаут в девятом раунде, и Ричарда Комми, единогласное решение судей.
Помимо Анатолия Ломаченко, на награду претендуют Эдди Рейносо, тренирующий абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса, и Бен Дэвисон, который работает с абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором.
Победителя в номинации WBA огласит в начале 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.wbaboxing.com/boxing-news/reynoso-davidson-and-lomachenko-among-coach-of-the-year-candidates#.YcoL0avP200
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