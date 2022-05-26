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Сегодня, 12:05

Деонтею Уайлдеру открыли памятник в его родном городе

Давид Хачатрян
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Деонтей Уайлдер.

В родном городе бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2) в Таскалусе, Алабама, открыли памятник в честь боксера. Статуя была создана местным художником Калебом О'Коннором. На церемонию открытия прибыл сам Уайлдер, который, стоя около монумента, начал позировать и кричать.

«Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это превосходство черных. Это величие», — приводит слова Уайлдера издание TMZ.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7 раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11 раунде.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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