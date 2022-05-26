Энтони Джошуа пригрозил пьяным студентам: «Вам не понравится, когда я начну крошить ваши стеклянные челюсти»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) провел профилактическую беседу с группой пьяных студентов университета Лафборо, которые оскорбляли Джошуа, когда он проходил мимо их общежития, пишет издание The Sun. Также студенты кричали, что Джошуа боится драться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Помните, что вы говорите, — заявил Джошуа на видео, опубликованном YouTube-каналом TheMacLife. — Когда я приведу сюда людей и начну крошить ваши стеклянные челюсти, никому из вас это не понравится. Вам не понравится, когда ваши челюсти сломаются и вас вышвырнут из университета. Следите за своим языком, потому что вы не понимаете, о чем говорите».

Реванш между Джошуа и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) должен состояться в июле. В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.