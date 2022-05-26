Папин поделился ожиданиями от предстоящего боя с Прашовичем

Российский боксер Алексей Папин прокомментировал предстоящий поединок с черногорцем Диланом Прашовичем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет в Омске 27 мая.

«Я думаю, что бой будет яркий. Потому что Дилан плотно бьющий, любит подраться, правда, любит и пообниматься. Но я надеюсь, клинча будет минимум и будет больше боя», — цитирует Папина РЕН ТВ.

Черногорский боксер рассказал, как пытается сбросить лишний вес перед поединком.

«Это костюм-сауна, который помогает мне терять вес. Я в нем тренируюсь и теряю лишние килограммы», — добавил Прашович.

Этот турнир зрители смогут увидеть на РЕН ТВ в прямом эфире завтра, с 22.00 по московскому времени.