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Топовый британский тренер: «Бетербиев своим джебом уронит даже коня»

Британский тренер Джо Галлахер уверен, что люди недооценивают джеб Артура Бетербиева
Давид Хачатрян
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Британский тренер Джо Галлахер, который в 2015-м был признан тренером года по версии издания The Ring, уверен, что люди недооценивают джеб чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«У Бетербиева фантастический джеб. Он уронит им даже коня, — сказал Галлахер Frank Warren's Queensberry Promotions. — Мне кажется, люди сильно недооценивают его джеб. Все только и говорят о его правом хуке. Да, как показал бой с Джо Смитом, этот хук хорош, но не списывайте со счетов его джеб!»

Также Галлахер считает, что Бетербиев в бою с Энтони Ярдом (22-2) сделает ставку на поздний нокаут.

«Команда Бетербиева видела Ярда. Они знают, что Ярд накаченный, что он не сможет правильно распределить свою выносливость на всю дистанцию, — отметил Галлахер. — При этом Ярд любит со старта взвинчивать темп. Мне кажется, что Бетербиев предложит спокойный, умный, расчетливый прессинг на старте. Он заставит Ярда нервничать, делать лишние движения».

Бетербиев подерется с Ярдом 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев
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