Амир Хан назвал лучшего боксера мира

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) является лучшим боксером мира.

«Респект Фьюри. Он, будучи чемпионом мира в супертяжелом весе, является лучшим бойцом вне зависимости от категории, — сказал Хан в интервью IFL TV. — Фьюри на голову выше всех остальных. Нельзя ставить других британских супертяжеловесов на один уровень с Фьюри. Это не обсуждается. Мы должны признать, что Тайсон — лучший, и он победил бы любого супертяжеловеса.

Он дрался с Уайлдером, когда никто не хотел с ним драться. Он всех выносил, но Фьюри вернулся и побил его. Он победил американца в его же стране. Фьюри — номер один. Никто по нему не попадет".

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.