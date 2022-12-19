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Сегодня, 11:05

Хирн: «Джошуа и Фьюри подерутся в конце 2023 года»

Барри Хирн уверен, что супербой Джошуа и Фьюри состоится в конце следующего года
Давид Хачатрян
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Экс-глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн уверен, что супербой экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) состоится в конце следующего года.

«Мы все хотим увидеть бой Эй Джея и Фьюри, — сказал Хирн в интервью Sky Sports. — Уверяю, Тайсон будет говорить, что этого боя никогда не будет, а Джошуа скажет, что он предпочел бы подраться с Диллианом Уайтом. Не воспринимайте эти слова всерьез. Их бой должен состояться. Я думаю, что они встретятся на ринге в конце 2023 года».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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