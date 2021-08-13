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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: бой Вильданова и Хлебникова завершился вничью

13 августа 2021, 23:25
Поединок между Брюсом Хлебниковым и Денисом Вильдановым завершился вничью. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Поединок между Брюсом Хлебниковым и Денисом Вильдановым завершился вничью. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Поединок между звездой силового экстрима Брюсом Хлебниковым и обладателем титула «Самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» завершился вничью.

Теперь на счету Хлебникова один бой и одна ничья. Для Вильданова это второй поединок по правилам бокса, его статистика — 0-1-1.

Главным событием вечера станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Трансляцию главного карда можно посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

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Александр Кравченко все материалы автора

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