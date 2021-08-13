Маргарян техническим нокаутом победил Ашурова на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
21:40
Армянский боксер Карен Маргарян техническим нокаутом в первом раунде победил россиянина Алишера Ашурова в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В первом раунде Ашуров получил рассечение над левым глазом, после которого врачи запретили ему продолжать поединок.
На счету 22-летнего Маргаряна 4 победы (1 КО) без единого поражения. Профессиональный рекорд 35-летнего Ашурова составляет 4-29 (0 КО).
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.
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