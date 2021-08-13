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Маргарян техническим нокаутом победил Ашурова на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

21:40
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Армянский боксер Карен Маргарян техническим нокаутом в первом раунде победил россиянина Алишера Ашурова в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В первом раунде Ашуров получил рассечение над левым глазом, после которого врачи запретили ему продолжать поединок.

На счету 22-летнего Маргаряна 4 победы (1 КО) без единого поражения. Профессиональный рекорд 35-летнего Ашурова составляет 4-29 (0 КО).

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.

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Никита Карин все материалы автора

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