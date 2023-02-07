Бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса на грани срыва

Промоутер бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0) Оскар Де Ла Хойя заявил, что переговоры со стороной регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0) зашли в тупик из-за пункта о незамедлительном реванше.

«Почти все согласовано, но мы упираемся в пункт о матче-реванше, — сказал Де Ла Хойя ESPN. — Будет справедливо, если Райан победит, тогда наша сторона будет стороной «А». Так было всегда. Логично, что кто победит, тот и будет стороной «А». Мы не изобретаем колесо».

По словам промоутера, Дэвис хочет активировать пункт о матче-реванше в случае своего поражения, в то время как Гарсия в случае своего поражения этой опции будет лишен. При таком раскладе сторонам придется еще договариваться с вещателями: Дэвис представляет Premier Boxing Champions Эла Хеймона, и он проводит бои исключительно на Showtime, в то время как Гарсия выступает на DAZN.

«Эл Хеймон диктует все. Они просили то, просили это, — отметил Де Ла Хойя. — Кто выйдет первым, какие будут санкции, если Райан выйдет с лишним весом. Мы им в этом уступили, мы договорились, и все шло очень приятно. Если Райан проиграет, конечно, реванша не будет».

Гарсия и Дэвис должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США. Транслировать бой будет Showtime, а PBC выступит в качестве ведущего промоутера.