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Шавкат Рахимов проведет защиту пояса IBF в бою против Джо Кордины 22 апреля

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF в первом легком весе Шавкат Рахимов (17-0, 14 КО) проведет защиту титула в бою против третьего номера рейтинга, уроженца города Кардифф Джо Кордины (15-0, 9 КО) на Motorpoint Arena в Кардиффе, Уэльс, сообщает Matchroom boxing.

Рахимов завоевал титул IBF в бою против британца Зельфа Барретта (28-2) 5 ноября 2022-го на Etihad Arena в Абу-Даби, ОАЭ. Таджикский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Кордина в прошлом бою нокаутировал японца Кеничи Огаву (26-2) во втором раунде. Бой состоялся 4 июня 2022-го на Motorpoint Arena в Кардиффе, Уэльс.

Бокс
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