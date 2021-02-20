Бой Поветкина и Уайта состоится 27 марта в Гибралтаре

Бой между россиянином Александром Поветкиным и британским боксером Дилланом Уайтом перенесен с 6 марта на 27 и пройдет в Гибралтаре, сообщает Boxing Scene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Бой уже переносили с 21 ноября на 30 января и на 6 марта. В этот раз перенос вызван закрытыми границами Великобритании.

В августе 2020 года 41-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.