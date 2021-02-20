«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: результаты боев 20 февраля

Сегодня в Москве проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.

В последний раз Чудинов выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда он нокаутировал британца Умара Садика. В своем последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, Чилемба победил россиянина Александра Кубича.

Предварительный кард транслируется на сайте «СЭ» и You-Tube канале «Ушатайка». РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». 20 февраля 2021 года, Москва, «Вегас Сити Холл». Кард турнира

До 57,2 кг, 6 раундов: Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия) — победа Хикматуллаева единогласным решением судей.

До 61,2 кг, 6 раундов: Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия) — победа Каюмбоева техническим нокаутом в начале третьего раунда.

До 66,7 кг, 6 раундов: Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения) — победа Расулова единогласным решением судей.

До 90,7, 6 раундов: Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия) — победа Эмулаева после дисквалификации Зарифа.

До 61,2 кг, 8 раундов: Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла) — победа Девятова техническим нокаутом в первом раунде.

До 79,4 кг, 4 раунда: Артем Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония) — победа Агеева техническим нокаутом в третьем раунде.

До 57,2 кг, 6 раундов: Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия) — победа Дудиевой после отказа соперницы.

До 69,8 кг, 10 раундов: Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Максим Новоселов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Михаил Кокляев (Россия) — Артем Тарасов (Россия)

До 69,85 кг, 6 раундов: Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)

До 76,2 кг, 10 раундов: Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)