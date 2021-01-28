Бой Пакиао с Гарсией может пройти в апреле или мае 2021 года

Отец временного чемпиона WBC в легком весе Райана Гарсии Генри рассказал о переговорах по поводу боя с Мэнни Пакиао.

«Обе стороны уже договорились, так что мы очень близки к заключению сделки. Мы пока не знаем точных деталей, но рассчитываем на 10-раундовый поединок.

Я бы хотел, чтобы этот бой прошел в весе — 64,8 кг, и я бы хотел, чтобы он состоялся в апреле или мае. Возможно, он пройдет в Техасе, мы еще не уверены», — сказал Гарсия-старший Sky Sports.

22-летний Гарсия в январе нокаутировал британца Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC.

42-летний Пакиао последний раз выходил на ринг летом 2019 года, когда он победил американца Кита Турмана. Филиппинец — единственный боксер в истории, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.