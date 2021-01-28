Усик может заработать 5 миллионов долларов за отказ от притязаний на титул WBO

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) может заработать 5 миллионов долларов на титуле WBO, сообщает Ringpolska.pl.

Такая сумма предполагается Усику за возможность дать провести поединок между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с полноценным поясом WBO на кону.

Источником отмечается, что Фьюри и Джошуа должны заработать по 100 миллионов долларов за свой бой.

Напомним, что украинец — обязательный претендент на титул WBO с момента перехода в тяжелый дивизион.